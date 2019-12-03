Это не этично. Уполномоченный по правам детей в Ярославской области против переноса празднования Дня города

Детский омбудсмен Михаил Крупин, как он сам говорит, с глубокой озабоченностью воспринял известие о возможном переносе даты празднования Дня города в 2020 году. Напомним, что городские власти юбилейный, 1010 день рождения Ярославля решили отмечать не в мае, как обычно, а в сентябре.

- Если воспринимать этот праздник исключительно как день отдыха для горожан с народными гуляньями и концертами, то дата значения не имеет. Однако у Дня города есть значительный культурно-просветительский и гражданско-патриотический потенциал, который не разумно не использовать для сохранения преемственности исторических и духовных традиций, воспитания уважения к малой родине у молодого поколения ярославцев, - пишет Михаил Крупин в обращении мэру города, председателю Общественной палаты региона и председателю муниципалитета.

В качестве доводов против переноса праздника с мая на сентябрь, уполномоченный приводит несколько аргументов.

- Данный праздник установлен как День возрождения Российской государственности и связан с исторической датой – 24 мая 1612 года, которая символизирует вклад ярославцев в сохранение независимости русского государства и победу народного ополчения Минина и Пожарского. В этот день в Ярославле была обретена икона Спаса Нерукотворного, а в 1912 году 24 мая был закреплен для нашего года как праздничный указом Николая II, провозгласившего этот день «неприсутственным» для Ярославля, - вспоминает исторические события Михаил Крупин.

При переносе праздника на сентябрь, отмечает уполномоченный, следует учитывать, что первая декада этого месяца и для россиян, и для ярославцев наполнена траурными датами. 3 сентября отмечается день памяти жертв терактов, 7 сентября – День памяти хоккейной команды «Локомотив».

- Соседство этих дат с датой Дня города представляется не вполне этичным, - пишет Михаил Крупин.

Он хочет выступить на заседании Общественной палаты, чтобы лично довести свои доводы и сохранить традиционную дату, в которую город отмечает свой день рождения.