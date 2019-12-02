90-летняя жительница Иванова отдала мошенникам почти миллион рублей

Огромную сумму денег вынесли мошенники из квартиры жительницы Октябрьского района Иванова. 90-летняя женщина обратилась в полицию, заявив, что у нее украли 860 тысяч рублей. Двое женщин и мужчина пришли к ней домой, чтобы проверить счетчики на воду. Когда липовые специалисты ушли, старушка обнаружила, что вместо ее денег злоумышленники оставили «билеты банка приколов».

- В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража), - рассказали в УМВД России по Ивановской области. - Полицейские проводят все необходимые мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.