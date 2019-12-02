2019-12-02T17:32:04+03:00
Иваново

90-летняя жительница Иванова отдала мошенникам почти миллион рублей

860 тысяч бабушка поменяла на «билеты банка приколов»
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Огромную сумму денег вынесли мошенники из квартиры жительницы Октябрьского района Иванова. 90-летняя женщина обратилась в полицию, заявив, что у нее украли 860 тысяч рублей. Двое женщин и мужчина пришли к ней домой, чтобы проверить счетчики на воду. Когда липовые специалисты ушли, старушка обнаружила, что вместо ее денег злоумышленники оставили «билеты банка приколов».

- В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража), - рассказали в УМВД России по Ивановской области. - Полицейские проводят все необходимые мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24