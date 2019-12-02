В Ярославской области откроется пять аптек для льготников. Адреса
До конца года в Ярославской области будут открыты еще пять государственных аптек, в 2020-м – еще три, где льготники смогут получать необходимые им лекарственные препараты сразу после приема у врача. Не нужно будет никуда ездить – аптечные пункты откроются в медицинских учреждениях.
Аптечный пункт скоро начнет работать при поликлинике №3 клинической больницы №9. Здесь предусмотрено три окна, что позволит минимизировать очереди. Там помимо обычных льготных препаратов будут отпускать наркотические и сильнодействующие вещества.
Еще две розничные точки откроют в Тутаеве: на правом и на левом берегах. Одна из аптек также будут выдавать по льготным рецептам наркотические средства.
Аптеки для льготников расположены по следующим адресам:
Ярославль
– первый этаж областного перинатального центра (Тутаевское ш., 31в);
– второй этаж областной клинической больницы (ул. Яковлевская, 7);
– первый этаж клинической больницы №3 (ул. Здоровья, 10);
– поликлиника Центральной городской больницы (ул. Угличская, 38);
– первый этаж клинической больницы №3 (ул. Маяковского, 61);
– первый этаж клинической больницы №9 (Тутаевское ш., 31);
– первый этаж клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева (ул. Загородный сад, 11).
Брейтовский МР
– первый этаж поликлиники Брейтовской ЦРБ (с. Брейтово, ул. Республиканская, 35).
Гаврилов-Ямский МР
– второй этаж поликлиники Гаврилов-Ямской ЦРБ (Гаврилов-Ям, ул. Северная, 5а).
Переславль-Залесский
– здание по адресу: с. Купанское, ул. Советская, 21;
– первый этаж поликлиники Переславской ЦРБ (Переславль-Залесский, ул. Свободы, 42а).
Тутаевский МР – первый этаж поликлиники Тутаевской ЦРБ (Тутаев, ул. Комсомольская, 104);
– поликлиника пос. Константиновский Тутаевской ЦРБ (пос. Константиновский, ул. Речная, 33);
– здание по адресу: Тутаев, ул. Панина, 30/53;
– здание МФЦ по адресу: Тутаев, ул. Комсомольская, 76.
Ярославский МР
– здание по адресу: р. п. Лесная Поляна, 37.
Розничная торговля аптечным ассортиментом и льготное лекарственное обеспечение
Ярославль
– первый этаж клинической больницы №3 (ул. Здоровья, 10);
– поликлиника Центральной городской больницы (ул. Угличская, 38);
– первый этаже клинической больницы №9 (Тутаевское ш., 31).
Брейтовский МР
– первый этаж поликлиники Брейтовской ЦРБ (с. Брейтово, ул. Республиканская, 35).
Гаврилов-Ямский МР
– второй этаж поликлиники Гаврилов-Ямской ЦРБ (Гаврилов-Ям, ул. Северная, 5а).
Переславль-Залесский
– первый этаж поликлиники Переславской ЦРБ (ул. Свободы, 42а).
Тутаевский МР
– поликлиника пос. Константиновский Тутаевской ЦРБ (пос. Константиновский, ул. Речная, 33);
– здание по адресу: Тутаев, ул. Панина, 30/53;
– здание МФЦ по адресу: Тутаев, ул. Комсомольская, 76.
Обеспечение больных наркотическими средствами и психотропными веществами
Брейтовский МР – поликлиника Брейтовской ЦРБ (с. Брейтово, ул. Республиканская, 35).
Гаврилов-Ям
– на базе Гаврилов-Ямской районной больницы (ул. Северная, 5а).
Переславль-Залесский
– на базе Переславской районной больницы (ул. Свободы, 42а).
Тутаев
– на базе Тутаевской ЦРБ;
– здание МФЦ по адресу: ул. Комсомольская, 76.
ИСТОЧНИК KP.RU