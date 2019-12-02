В Ярославской области откроется пять аптек для льготников. Адреса

До конца года в Ярославской области будут открыты еще пять государственных аптек, в 2020-м – еще три, где льготники смогут получать необходимые им лекарственные препараты сразу после приема у врача. Не нужно будет никуда ездить – аптечные пункты откроются в медицинских учреждениях.

Аптечный пункт скоро начнет работать при поликлинике №3 клинической больницы №9. Здесь предусмотрено три окна, что позволит минимизировать очереди. Там помимо обычных льготных препаратов будут отпускать наркотические и сильнодействующие вещества.

Еще две розничные точки откроют в Тутаеве: на правом и на левом берегах. Одна из аптек также будут выдавать по льготным рецептам наркотические средства.

Аптеки для льготников расположены по следующим адресам:

Ярославль

– первый этаж областного перинатального центра (Тутаевское ш., 31в);

– второй этаж областной клинической больницы (ул. Яковлевская, 7);

– первый этаж клинической больницы №3 (ул. Здоровья, 10);

– поликлиника Центральной городской больницы (ул. Угличская, 38);

– первый этаж клинической больницы №3 (ул. Маяковского, 61);

– первый этаж клинической больницы №9 (Тутаевское ш., 31);

– первый этаж клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева (ул. Загородный сад, 11).

Брейтовский МР

– первый этаж поликлиники Брейтовской ЦРБ (с. Брейтово, ул. Республиканская, 35).

Гаврилов-Ямский МР

– второй этаж поликлиники Гаврилов-Ямской ЦРБ (Гаврилов-Ям, ул. Северная, 5а).

Переславль-Залесский

– здание по адресу: с. Купанское, ул. Советская, 21;

– первый этаж поликлиники Переславской ЦРБ (Переславль-Залесский, ул. Свободы, 42а).

Тутаевский МР – первый этаж поликлиники Тутаевской ЦРБ (Тутаев, ул. Комсомольская, 104);

– поликлиника пос. Константиновский Тутаевской ЦРБ (пос. Константиновский, ул. Речная, 33);

– здание по адресу: Тутаев, ул. Панина, 30/53;

– здание МФЦ по адресу: Тутаев, ул. Комсомольская, 76.

Ярославский МР

– здание по адресу: р. п. Лесная Поляна, 37.

Розничная торговля аптечным ассортиментом и льготное лекарственное обеспечение

Ярославль

– первый этаж клинической больницы №3 (ул. Здоровья, 10);

– поликлиника Центральной городской больницы (ул. Угличская, 38);

– первый этаже клинической больницы №9 (Тутаевское ш., 31).

Брейтовский МР

– первый этаж поликлиники Брейтовской ЦРБ (с. Брейтово, ул. Республиканская, 35).

Гаврилов-Ямский МР

– второй этаж поликлиники Гаврилов-Ямской ЦРБ (Гаврилов-Ям, ул. Северная, 5а).

Переславль-Залесский

– первый этаж поликлиники Переславской ЦРБ (ул. Свободы, 42а).

Тутаевский МР

– поликлиника пос. Константиновский Тутаевской ЦРБ (пос. Константиновский, ул. Речная, 33);

– здание по адресу: Тутаев, ул. Панина, 30/53;

– здание МФЦ по адресу: Тутаев, ул. Комсомольская, 76.

Обеспечение больных наркотическими средствами и психотропными веществами

Брейтовский МР – поликлиника Брейтовской ЦРБ (с. Брейтово, ул. Республиканская, 35).

Гаврилов-Ям

– на базе Гаврилов-Ямской районной больницы (ул. Северная, 5а).

Переславль-Залесский

– на базе Переславской районной больницы (ул. Свободы, 42а).

Тутаев

– на базе Тутаевской ЦРБ;

– здание МФЦ по адресу: ул. Комсомольская, 76.