2019-12-02T16:45:59+03:00
Кострома

Костромич обиделся на руководство из-за маленькой зарплаты, разбил офис и украл два ноутбука

Его задержали во время посадки на поезд до Белгорода
Екатерина РЯБЦЕВА
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Подозреваемый дождался, пока все уйдут, и разбил окноПодозреваемый дождался, пока все уйдут, и разбил окноФото: УМВД по Костромской области
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46-летний местный житель, после того, как его уволили, пришел на бывшее место работы и придумал дурацкую месть. Мужчина дождался, пока сотрудники уйдут, разбил окно офиса, залез во внутрь и украл два ноутбука. Гаджеты он продал. Хулиган уже был судим за кражу.

Перед увольнением он поругался с управленцами из-за несправедливо маленькой зарплаты.

Руководитель производства позвонил в полицию утром, 9 октября, когда пришел на работу и обнаружил пропажу.

– Полицейские задержали подозреваемого в момент посадки на поезд до Белгорода, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Костромской области.

На мужчину возбудили уголовное дело. Ноутбуки удалось найти и вернуть владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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