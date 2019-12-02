В Ярославле неадекватный мужчина залез на елку и упал с нее
В Ярославле на улице Андропова неизвестный мужчина залез на елку, а правоохранители пытались его снять.
– Он стоял и ломал елку, чем привлек внимание сотрудников ГИБДД, – поделились в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Уговорами согнать ярославца не получалось, но проблема решилась сама собой - он упал вниз. Спустя несколько минут мужчину уже вели под руки. Только куда? В дежурную часть для воспитательной беседы? Или на первый раз простят и отпустят?
Сотрудники ГИБДД ему немного помогли/ФОТО: источник КП
В пресс-службе ГИБДД пока не знают о странных развлечениях горожанина, и ничего не комментируют.
ИСТОЧНИК KP.RU