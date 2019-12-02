2019-12-02T13:15:19+03:00
Общество

В Ярославле неадекватный мужчина залез на елку и упал с нее

А сотрудники ГИБДД поджидали его внизу [фото]
Екатерина РЯБЦЕВА
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Слезать по доброй воле мужчина не захотел/ФОТО: источник КПСлезать по доброй воле мужчина не захотел/ФОТО: источник КП
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В Ярославле на улице Андропова неизвестный мужчина залез на елку, а правоохранители пытались его снять.

– Он стоял и ломал елку, чем привлек внимание сотрудников ГИБДД, – поделились в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Уговорами согнать ярославца не получалось, но проблема решилась сама собой - он упал вниз. Спустя несколько минут мужчину уже вели под руки. Только куда? В дежурную часть для воспитательной беседы? Или на первый раз простят и отпустят?

Сотрудники ГИБДД ему немного помогли/ФОТО: источник КП

Сотрудники ГИБДД ему немного помогли/ФОТО: источник КП

В пресс-службе ГИБДД пока не знают о странных развлечениях горожанина, и ничего не комментируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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