В Нерехте загорелся деревянный дом: погибло два человека

В четверг, 28 ноября, в Нерехте загорелся деревянный дом. В нем жил одинокий 50-летний мужчина, а в гостях у него был еще один человек. Его личность пока не установлена.

Пожар увидели соседи. Они и вызвали пожарных.

– При осмотре места происшествия и опросе очевидцев следователем регионального СК установлено, что очаг пожара находится в месте расположения плиты, – сообщили в пресс-службе ведомстве.

Сейчас там проводятся доследственные действия, устанавливается причина возгорания. На месте работают сотрудники МЧС.