2019-11-29T21:40:42+03:00
Кострома

В Нерехте загорелся деревянный дом: погибло два человека

Возгорание случилось рядом с плитой
Екатерина РЯБЦЕВА
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Пожар заметили соседиПожар заметили соседиФото: СУ СКР по Костромской области
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В четверг, 28 ноября, в Нерехте загорелся деревянный дом. В нем жил одинокий 50-летний мужчина, а в гостях у него был еще один человек. Его личность пока не установлена.

Пожар увидели соседи. Они и вызвали пожарных.

– При осмотре места происшествия и опросе очевидцев следователем регионального СК установлено, что очаг пожара находится в месте расположения плиты, – сообщили в пресс-службе ведомстве.

Сейчас там проводятся доследственные действия, устанавливается причина возгорания. На месте работают сотрудники МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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