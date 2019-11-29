В Ивановской области за сутки убили двух человек

28 ноября в Тейковской ЦРБ скончался пожилой мужчина. 65-летний житель Гаврилова Посада попал на больничную койку с тупой травмой живота с разрывом селезенки. Медики сообщили о произошедшем в полицию.

- Мужчина пострадал от руки племянника жены, которого тетя попросила вывести нетрезвого супруга из квартиры, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Ивановской области.

В этот же день в Родниках нашли тело убитого мужчины. Труп 42-летнего местного жителя с множеством ножевых ранений в шею обнаружили в подъезде на улице 1-й Рабочий поселок.

По данным следствия, мужчину убил ревнивый знакомый.

Обоих подозреваемых заключили под стражу.