2019-12-01T16:19:29+03:00
Происшествия

В Ярославской области пять человек погибли, отравившись неизвестной жидкостью

Трое мужчин и две женщины, предположительно, пили стеклоочиститель
Роман РЫЖИКОВ
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По версии следствия, омывайку пили вместо спиртногоПо версии следствия, омывайку пили вместо спиртногоФото: Иван ВИСЛОВ
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В Ярославской области пять человек погибли, отравившись неустановленной жидкостью. По одной из версий – стеклоомывателем. Тела трех мужчин в возрасте 31. 33 и 38 лет обнаружили в квартире одного из домов в поселке Дубки. Кроме того, в больницу доставили 42-летнюю женщину и 24-летнюю девушку. Когда их нашли, они были уже при смерти. Спустя какое-то время обе скончались.

Квартира, в которой все произошло, внешне напоминает притон. Повсюду валяются пустые бутылки и мусор.

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области

По версии следствия, жидкость, предназначенную для очистки автомобильных стекол от грязи, компания употребила вместо спиртного. Тела погибших направлены на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.

-Следственными органами Следственного комитета России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - прокомментировали ситуацию в Следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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