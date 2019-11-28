Молодой ивановец с ножом напал на кассиршу

Не лучший день выдался у кассира одного из торговых павильонов в Иванове. На женщину напал грабитель с ножом. Все как в кино: маска на лице, крики, требование отдать все деньги и немного алкоголя. Но и женщина оказалась не робкого десятка. Она смогла дать преступнику отпор и, когда он сбежал, вызвать полицию.

- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в разбойном нападении полицейскими был установлен, и задержан по ориентировке сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы, - рассказали в пресс-службе УМВД. - Им оказался 24-летний ранее не судимый не работающий житель областного центра. На момент совершения преступления молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Поскольку это его первое преступление, которое попало в поле зрения полиции, парень может отделаться условным сроком. Однако на него завели уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас он размышляет над своим поведением в изоляторе