Выстрелы в лицо противника? Чем закончилась потасовка костромских футболистов

Двое жителей Костромы, играя в футбол, сцепились в словесной перепалке. Во время ссоры спортсмены команд-соперников разошлись не на шутку, и решили выяснить отношения за пределами футбольного поля. На «стрелке» один из мужчин достал травматическое оружие и… как он уверяет, выстрелил в воздух.

Спустя время в больницу приехал человек, который якобы наткнулся на ветку дерева. В носу у него обнаружили пулю от травматического оружия.

Врачи обратились в полицию.

– Установить истинную картину случившегося полицейском предстоит в рамках проведения проверки, по результатам которой в отношении участников конфликта будет принято процессуальное решение, – поделились в пресс-службе УМВД России по Костромской области.