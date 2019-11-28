2019-11-28T16:52:22+03:00
Кострома

Выстрелы в лицо противника? Чем закончилась потасовка костромских футболистов

Мужчины поругались на тренировке, и не смогли решить конфликт мирным путем
Екатерина РЯБЦЕВА
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Пулю от травматического оружия обнаружили у мужчины в носуПулю от травматического оружия обнаружили у мужчины в носуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Двое жителей Костромы, играя в футбол, сцепились в словесной перепалке. Во время ссоры спортсмены команд-соперников разошлись не на шутку, и решили выяснить отношения за пределами футбольного поля. На «стрелке» один из мужчин достал травматическое оружие и… как он уверяет, выстрелил в воздух.

Спустя время в больницу приехал человек, который якобы наткнулся на ветку дерева. В носу у него обнаружили пулю от травматического оружия.

Врачи обратились в полицию.

– Установить истинную картину случившегося полицейском предстоит в рамках проведения проверки, по результатам которой в отношении участников конфликта будет принято процессуальное решение, – поделились в пресс-службе УМВД России по Костромской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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