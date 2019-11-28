«Я не ищу связи с шейхами»: обворожительная психолог из Ярославля рассказала о скандале с карликом-портье

- Честно, мне больше нравятся русские мужчины! – смеется Екатерина. – И ни с какими «шейхами» я встреч не ищу! Хотя, если когда-нибудь я ещё увижусь с тем портье, обязательно сделаю второе фото на память!

В прошлом декабре молодой психолог из Ярославля Екатерина Лебедева со своей семьей поехала на отдых в Арабские Эмираты. Отель девушке очень понравился – уютный, обслуживание на хорошем уровне, персонал приветливый. Особенно мило с 26-летней Катей общался портье. Он совсем не комплексовал из-за своей особенности – мужчина был карликом – всегда был очень вежливым и улыбчивым. Когда отдых подошел к концу, сотрудник отеля попросил у русской красавицы фото на память. Кто же мог подумать, что он окажется «шейхом»!

- Через полгода мои друзья, знакомые и просто подписчики начали присылать мне в личные сообщения публикации из разных пабликов со всего света! – говорит Екатерина. – Записи были на русском, английском и арабском языках гласили: «Русская модель Изабель вышла за карлика из Израиля, сказав, что ей плевать на его миллионы!»

katerinalebedeva1 Уже все видели этот прикол?Вот почему нельзя фоткаться со служащими вашего отеля, сразу из обычного портье сделают миллионера, а из меня вышла неплохая модель- Изабель

Первой реакцией девушки был смех. Ярославна даже подумала, что сможет извлечь из этого выгоду – все-таки вышла неплохая реклама, если не на весь мир, то на всю страну точно!

- Сначала у меня начало расти количество подписчиков в соцсетях, - признается девушка. – Но потом я осознала: это не только «реклама», но и, в первую очередь, удар по моей репутации! Я практикующий психолог. Провожу индивидуальные консультации и веду групповые тренинги. Работаю со взрослыми, подростками и детьми. Репутация для меня очень важна!

Екатерина - практикующий психолог. Фото: Екатерина Лебедева/vk.com

К счастью, на работе и имидже девушки эта история не отразилась. Сейчас уже скандал утих, Екатерина вспоминает об этом с улыбкой, но почему-то в пабликах пошла вторая волна активности.

- К сожалению, людям достаточно одной картинки, чтобы они сложили свое мнение и начали писать всякие гадости, не имеющие никакого отношения к действительности. Подавать в суд на сообщества в соцсетях бессмысленно, считает девушка. А вот на руководство отеля, которое допустило такую ситуацию можно.

- Фото было сделано на телефон их сотрудника, следовательно, и в сеть оно попало через него. После скандала со мной никто не пытался связаться, я даже не знаю, понес ли этот человек какую-то ответственность. Хотя, зла я на него не держу!