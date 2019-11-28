«Я не ищу связи с шейхами»: обворожительная психолог из Ярославля рассказала о скандале с карликом-портье
- Честно, мне больше нравятся русские мужчины! – смеется Екатерина. – И ни с какими «шейхами» я встреч не ищу! Хотя, если когда-нибудь я ещё увижусь с тем портье, обязательно сделаю второе фото на память!
В прошлом декабре молодой психолог из Ярославля Екатерина Лебедева со своей семьей поехала на отдых в Арабские Эмираты. Отель девушке очень понравился – уютный, обслуживание на хорошем уровне, персонал приветливый. Особенно мило с 26-летней Катей общался портье. Он совсем не комплексовал из-за своей особенности – мужчина был карликом – всегда был очень вежливым и улыбчивым. Когда отдых подошел к концу, сотрудник отеля попросил у русской красавицы фото на память. Кто же мог подумать, что он окажется «шейхом»!
- Через полгода мои друзья, знакомые и просто подписчики начали присылать мне в личные сообщения публикации из разных пабликов со всего света! – говорит Екатерина. – Записи были на русском, английском и арабском языках гласили: «Русская модель Изабель вышла за карлика из Израиля, сказав, что ей плевать на его миллионы!»
Первой реакцией девушки был смех. Ярославна даже подумала, что сможет извлечь из этого выгоду – все-таки вышла неплохая реклама, если не на весь мир, то на всю страну точно!
- Сначала у меня начало расти количество подписчиков в соцсетях, - признается девушка. – Но потом я осознала: это не только «реклама», но и, в первую очередь, удар по моей репутации! Я практикующий психолог. Провожу индивидуальные консультации и веду групповые тренинги. Работаю со взрослыми, подростками и детьми. Репутация для меня очень важна!
Екатерина - практикующий психолог. Фото: Екатерина Лебедева/vk.com
К счастью, на работе и имидже девушки эта история не отразилась. Сейчас уже скандал утих, Екатерина вспоминает об этом с улыбкой, но почему-то в пабликах пошла вторая волна активности.
- К сожалению, людям достаточно одной картинки, чтобы они сложили свое мнение и начали писать всякие гадости, не имеющие никакого отношения к действительности. Подавать в суд на сообщества в соцсетях бессмысленно, считает девушка. А вот на руководство отеля, которое допустило такую ситуацию можно.
- Фото было сделано на телефон их сотрудника, следовательно, и в сеть оно попало через него. После скандала со мной никто не пытался связаться, я даже не знаю, понес ли этот человек какую-то ответственность. Хотя, зла я на него не держу!
Никакие "шейхи" девушке не нужны. Фото: Екатерина Лебедева/vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU