2019-11-27T15:47:55+03:00
Общество

В Ярославле на полгода перекроют Тутаевское шоссе

На этот раз – от Панина до Большой Норской
Роман РЫЖИКОВ
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Перекрытие планируется с 10 декабря 2019 года по 15 мая 2020 годаПерекрытие планируется с 10 декабря 2019 года по 15 мая 2020 годаФото: Мэрия Ярославля
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Не успели жители Дзержинского района передохнуть от пробок, как городские власти сообщили, что 10 декабря ограничат движение на Тутаевском шоссе. Теперь не проехать будет от улицы Панина до Большой Норской. Это не только создаст неудобство для автомобилистов, но и изменит схему движения шести автобусных маршрутов.

Теперь автобусы № 4Т и 47 из центра поедут по Панина, Строителей и Бабича, пересечение которой с Тутаевским шоссе станет конечной остановкой.

В центр «шестерка» и «девяносто шестой» поедут по Панина, Ленинградскому проспекту, Красноперевальскому переулку, Куропаткова и Большой Норской, до «Фабрики Красный Перевал»

№ 23 будет следовать по Панина и Ленинградскому проспекте.

«Десятка» - от «Фабрики Красный Перевал» по Большой Норской, Куропаткова, Красноперевальскому переулку, Ленинградскому проспекту, Урицкого, Тутаевскому шоссе, Панина, Строителей до пересечения Тутаевского шоссе с улицей Бабича.

Схема движения общественного транспорта на время перекрытия Тутаевского шоссе Фото: Мэрия Ярославля

Схема движения общественного транспорта на время перекрытия Тутаевского шоссеФото: Мэрия Ярославля

А вот троллейбусы здесь ходить не будут, так как по проекту здесь намечена полная модернизация контактной сети. Кроме того, на участке планируется переустроить, реконструировать и проложить новые инженерные сети.

Ограничение движение планируется до 15 мая 2020 года, но опыт подсказывает, что эти сроки могут передвинуть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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