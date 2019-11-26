В ярославской школе ученикам дали задание написать реферат на необычную тему

Необычное по нашим временам домашнее задание получили ученики школы №59 Ярославля. Восьмиклассникам, в том числе и девочкам, нужно написать реферат по теме: "Регулировка поплавка смывного бачка", а в качестве дополнительного вопроса - рассказать про кнопку дозатора. Фотографию инструкцией по написанию реферата опубликовали в группе "Подслушано в Ярославле" в социальной сети.

Участники группы практически единогласно одобрили такой подход к обучению в ярославской школе.

- А на самом деле, почему бы и нет? Нынче процентов 90 молодых людей не знают, как сантехнику дома починить. Почему бы не начать восполнять этот пробел с детства? - пишет Алексей Лестников.

- Ну а что, полезный навык! А то многие сейчас уже забыли, как что-то делать самому и в случае любой проблемы кричат: "Караул, куда звонить". Теория, конечно, не практика, но все же, - считает Сергей Канатьев.

По словам пользователей, подобные задания сейчас дают на предмете "Технология", причем устройство канализации проходят и юноши, и девочки.

- Ну норм. Если кнопка западет, она сама ее починит, а не будет ныть, что унитаз сломан, помогите, - поддерживает идею Алина Федорова.

Рабочая программа по "Технологии" действительно содержит раздел "Технологии домашнего хозяйства", одна из тем которого "Водоснабжение и канализация в доме". Восьмиклассникам рассказывают о схемах водоснабжения в доме, системе канализации, утилизации сточных вод, работе счетчиков расхода воды, способах определения этих расходов и их стоимости. Для лучшего усвоения предмета подростки готовят рефераты, в том числе и на тему регулировки поплавка смывного бачка.