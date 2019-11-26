2019-11-26T17:39:58+03:00
Иваново

В Ивановской области мужчина обезоружил пьяного прохожего с ружьем. За это его осудили на пять с половиной лет

Он поколотил этим же ружьем его хозяина и сломал оружие
Роман РЫЖИКОВ
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Кадр из х/в "Бумер"Кадр из х/в "Бумер"
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Жителя Южского района Ивановской области, который обезоружил пьяного прохожего с охотничьим ружьем, осудили на пять с половиной лет. 43-летний мужчина отобрал оружие у 31-летнего прохожего на одной из улиц села Холуй.

Мужчина немного перестарался: он отнял ствол , настучал им по голове и рукам пьяному оруженосцу, причинив его здоровью тяжкий вред и сломав при этом ружье.

Судили его сразу по двум статьям: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия» и «Хищение комплектующих деталей к оружию».

Кроме того, ему придется заплатить вооруженному пьяному прохожему 48 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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