В Ивановской области мужчина обезоружил пьяного прохожего с ружьем. За это его осудили на пять с половиной лет

Жителя Южского района Ивановской области, который обезоружил пьяного прохожего с охотничьим ружьем, осудили на пять с половиной лет. 43-летний мужчина отобрал оружие у 31-летнего прохожего на одной из улиц села Холуй.

Мужчина немного перестарался: он отнял ствол , настучал им по голове и рукам пьяному оруженосцу, причинив его здоровью тяжкий вред и сломав при этом ружье.

Судили его сразу по двум статьям: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия» и «Хищение комплектующих деталей к оружию».

Кроме того, ему придется заплатить вооруженному пьяному прохожему 48 тысяч рублей.