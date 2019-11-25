Женщина отдала жизнь из-за желания развестись с кровожадным пьяницей

В поселке Лух Ивановской области задержан 34-летний местный житель. Его подозревают в жестоком убийстве супруги. Женщина с многочисленными ножевыми ранениями шеи и груди скончалась в Лухской ЦРБ.

Убийство произошло с 22 на 23 ноября. Муж и жена уже не проживали вместе. Документы на развод были поданы в сентябре. Когда 36-летня супруга в очередной раз заговорила о разводе, убийца пришел в ярость. Он нанес ей не менее десяти ударов ножом.

- Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве жены, судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. – рассказали следователи.

По статье «Убийство» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается