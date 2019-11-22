В Костромской области пожилого мужчину осудили за сексуальные действия в отношении несовершеннолетней

22 апреля этого года на окраине Шарьи 56-летний мужчина напал на 15-летнюю школьницу. Он схватил ее сзади и потащил в укромное место.

- Обвиняемый, применяя грубую физическую силу, совершил действия сексуального характера в отношении потерпевшей. Девушка смогла дать отпор злоумышленнику, ударила его локтем в грудь и убежала, - сообщает пресс-служба прокуратуры Костромской области.

В отношении пожилого человека, который напал на девочку-подростка, было возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера с применением насилия, совершенные в отношении несовершеннолетней». Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание – 4 года лишения свободы. Проведет от их в колонии строгого режима.