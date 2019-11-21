Отравление или вирус? В Костромском кадетском корпусе учащихся отправляют по домам

Сегодня в Костромском кадетском корпусе произошло ЧП. 25 учащихся пожаловались на сильную рвоту и диарею, 14 человек отправили на амбулаторное лечение.

На данный момент рассматривается две причины плохого самочувствие кадетов. Первая – отравление йогуртом. Вторая версия недомогания – вирусная инфекция.

Как сообщил директор департамента образования и науки Костромской области Илья Морозов, учебный процесс в корпусе приостановлен до 24 ноября, кадетов отправили домой. Информация о происшествии уже передана в Роспотребнадзор и департамент здравоохранения, все продукты питания отправлены на экспертизу.

В ближайшее время в учебном заведении приступят к санитарной обработке помещений. А тем временем Следственное управление СКР по Костромской области начало свою проверку по факту массового отравления учеников корпуса.

- В рамках проверки следователем будет дана юридическая оценка по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По результатам проверки примем процессуальное решение, - сообщает пресс-служба ведомства.