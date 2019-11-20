2019-11-20T18:19:09+03:00
Общество

«Это травля». Жители Ростова жалуются на отвратительную воду с пеной

Причиной ухудшения качества водопроводной воды, по словам специалистов, стали оттепель и дожди
Полина Вачнадзе
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Вот такая водичка в I микрорайоне. ФОТО: Подслушано Ростов Великий ВКонтакте [ПРВ]Вот такая водичка в I микрорайоне. ФОТО: Подслушано Ростов Великий ВКонтакте [ПРВ]
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Вчера в группе «Подслушано Ростов Великий» ВКонтакте жительница города опубликовала фотографию воды, которая идет из-под крана.

- Хотела ребенка искупать, вот такая водичка в I микрорайоне. У всех такая же ситуация? Ладно ржавая, но что за пена? – возмущается женщина.

К обсуждению этого ужаса сразу подключились другие жители Ростовского района. У кого-то вода оказалась нормальной, другие жаловались на ржавчину.

- В Семибратово такая же.

- Жесть… нет слов. Это травля называется…

Власти Ростовского района оперативно отреагировали на возмущения горожан. В администрации прошло совещание рабочей группы комиссии по чрезвычайным ситуациям, где обсудили качество водопроводной воды, которая поступает абонентам «Южного водоканала».

Причиной появления в кранах такой вот жижи, специалисты назвали резкое ухудшение качество воды в реке Устье, которая является единственным источником для забора воды в водопровод.

- Подобные ситуации мы наблюдаем в течение последних лет весной и осенью, когда число паводковых вод резко увеличивается. В этом году ситуация усложнилась ноябрьской оттепелью и дождями, в прошлом году в это время река уже была скована льдом, а в этом мы все еще наблюдаем осенние паводковые явления, - пояснил главный инженер ГП ЯО «Южный водоканал» Александр Булатов.

Кроме того, низкое качество воды в Устье специалисты связывают с интенсивностью развития сельского хозяйства. По их словам, изначально очистные сооружения водоканала были рассчитаны на совершенно иные показатели.

Чтобы решить проблему раз и навсегда, необходима модернизация не только самого водоснабжающего предприятия, но и коммуникаций. Их износ на данный момент составляет от 40 до 70%.

Чтобы хоть как-то выровнять ситуацию, сейчас на предприятии, по словам Александра Булатова, используются коагулянты для осаждения взвесей и хлор для подавления патогенной составляющей. «Южному водоканалу» рекомендовали держать под контролем запас реагентов, необходимых для очистки воды. А ростовцам пока, судя по всему, остается одно: ждать заморозков. Как только они придут, ситуация, по словам специалистов, стабилизируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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