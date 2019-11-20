2019-11-20T16:42:10+03:00
Кострома

Костромича осудили за склонение подростков к употреблению наркотиков

Кроме этого, мужчине было предъявлено обвинения еще по двум статьям Уголовного кодекса
Полина Вачнадзе
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Мужчина склонил к употреблению наркотиков свою 13-летнюю дочь и ее 14-летнего приятеля.Мужчина склонил к употреблению наркотиков свою 13-летнюю дочь и ее 14-летнего приятеля.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Нерехтинского района Костромской области вменяли незаконное изготовление и хранение наркотиков в крупном размере, незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотическое средство, а также склонение к употреблению наркотиков несовершеннолетних. Причем последнее он делал, угрожая подросткам расправой в случае отказа.

44-летний мужчина сам употребляя наркотики. Он жил в частном доме и на огороде выращивал коноплю и изготавливал гашиш, марихуану, а также смесь, содержащую марихуану.

- Эти наркотические средства, а также части наркотикоседержащего растения конопли, массой почти 440 граммов, сотрудники полиции изъяли в сентябре прошлого года в гараже и сарае осужденного, - сообщает пресс-служба прокуратуры Костромской области.

Кроме того, костромича признали виновным в том, что он склонил к употреблению наркотиков свою 13-летнюю дочь и ее 14-летнего приятеля. Суд Нерехтинского района приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, но он с таким решением не согласился и обжаловал его. Однако суд вышестоящей инстанции счет этот приговор справедливым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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