2019-11-18T17:04:06+03:00
Иваново

Смертельный поворот: В Иванове «Стингер» протаранил «Логан». Есть погибшие

В жутком ДТП на Лежневской погиб мужчина
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: ГУ МЧС по Ивановской областиФото: ГУ МЧС по Ивановской области
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В минувшее воскресенье, 17 ноября, вечером на улице Лежневской произошло жуткое ДТП. Около 17:23 на пересечении с улицей Генерала Хлебникова 57-летний мужчина на «Рено Логан» поворачивал налево. В этот момент по встречной полосе двигался «Киа Стингер» под управлением 26-летнего водителя. Машины столкнулись и вылетели на обочину, зацепив 49-летнюю женщину, которая находилась на пешеходном переходе.

В результате водитель «Логана» скончался на месте, женщину пешехода госпитализировали с травмами. Госпитализация понадобилась также и водителю «Стингера». У последнего взяли кровь на анализы, однако, за рулем он находился без признаков опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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