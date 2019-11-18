Смертельный поворот: В Иванове «Стингер» протаранил «Логан». Есть погибшие

В минувшее воскресенье, 17 ноября, вечером на улице Лежневской произошло жуткое ДТП. Около 17:23 на пересечении с улицей Генерала Хлебникова 57-летний мужчина на «Рено Логан» поворачивал налево. В этот момент по встречной полосе двигался «Киа Стингер» под управлением 26-летнего водителя. Машины столкнулись и вылетели на обочину, зацепив 49-летнюю женщину, которая находилась на пешеходном переходе.

В результате водитель «Логана» скончался на месте, женщину пешехода госпитализировали с травмами. Госпитализация понадобилась также и водителю «Стингера». У последнего взяли кровь на анализы, однако, за рулем он находился без признаков опьянения.