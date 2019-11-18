2019-11-18T15:43:45+03:00
Кострома

Костромич, трижды пойманный пьяным за рулем, сядет на 1 год

Прокуратура добилась ужесточения наказания
Полина Вачнадзе
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Мужчина отправился в колонию-поселение на 1 год.Мужчина отправился в колонию-поселение на 1 год.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Судом первой инстанции 44-летний мужчина был признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 28 апреля этого года в городе Нея его остановили сотрудники ГИБДД. Алкотестер показал 0,97мг/л. – то есть принято на грудь было довольно много.

И это - далеко не первый случай, когда водитель попадался пьяным за рулем: в 2017 и 2018 годах его уже привлекали к ответственности за те же самые правонарушения. Тогда суд назначил ему наказание в виде обязательных работ и лишение свободы условно. И на третий раз наказание оказалось более чем мягким – 320 часов обязательных работ и лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года. Прокуратура Костромской области с таким решением не согласилась и подала апелляцию.

В итоге Костромской областной суд прислушался к доводам обвинителя и назначил пьяному водителю наказание в виде реального лишения свободы. Мужчина отправился в колонию-поселение на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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