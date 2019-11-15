2019-11-15T16:54:50+03:00
Кострома

Директор костромского предприятия задолжал по зарплате почти 8 миллионов рублей

Рабочие оставались без денег с марта по декабрь 2018 года
Екатерина РЯБЦЕВА
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В августе 2018 года предприятие заняло 10 миллионов рублей для производственных нуждВ августе 2018 года предприятие заняло 10 миллионов рублей для производственных нуждФото: СУ СКР по Костромской области
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Руководитель предприятия «Торговый дом «Костромской текстиль» с марта по декабрь 2018 года не выплачивал свыше двух месяцев зарплату 13 рабочим и задолжал им более 363 тысяч рублей, а 159 рабочих оставались без денег больше трех месяцев. Долг составил не менее 7,4 миллионов рублей.

За этот период на счета предприятия поступило более 69 миллионов рублей, но генеральный директор использовал их для производства, не считаясь с сотрудниками.

Кроме этого, в августе 2018 года предприятие заняло 10 миллионов рублей для производственных нужд.

– Также обвиняемый указанными действиями препятствовал исполнению 24 вступивших в законную силу судебных решений, вынесенных в сентябре и октябре 2018 года, о взыскании с ООО «Торговый дом «Костромской текстиль» денежных средств в виде госпошлины в бюджет городского округа город Кострома в размере от 243 до 667,9 рублей, а также штрафа за совершение административного правонарушения в размере 20 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Костромской области.

Было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия генеральный директор частично выплатил сотрудникам зарплату и долг уменьшился на 2,4 миллиона рублей.

Материалы дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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