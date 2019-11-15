В Ярославской области увеличится стоимость прохождения медобследования для получения водительских прав

Чтобы получить справку врача-психиатра-нарколога, нужно будет предварительно пройти исследование на содержание в крови наркотических и психотропных веществ. Кроме того, анализ покажет, не страдает ли потенциальный водитель алкоголизмом. Приказ Минздрава РФ, который меняет порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов на получения прав, вступает в силу 22 ноября.

Как сообщил главный нарколог Ярославской области Александр Волков, с этого дня обследование всех желающих получить или обновить права будет проводиться строго по записи.

- Кроме того, увеличится стоимость процедуры – с 22 ноября она составит 4500 рублей. Это связано с тем, что себестоимость анализа на определение биомаркера хронического злоупотребления алкоголем в сыворотке крови достаточно велика, - пояснил Александр Волков.

Анализ проводится в течение суток, потом о его результатах сообщают пациенту. И только после этого он может попасть на прием к психиатру-наркологу, который даст свое заключение: можно человеку водить машину или лучше за руль не садиться.

В Ярославле предварительно записаться на прием можно по телефону 66-41-14, а также на сайте наркологической больницы или в прямо в регистратуре. Жителям муниципальных районов, чтобы сдать все необходимые анализы, нужно обратиться в местные центральные больницы.

Введение таких довольно жестких мер обосновано. В Ярославской области зарегистрировано большое число дорожно-транспортных происшествий, в которых участвовали водители в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Примерно в 16% ДТП человек, сидящий за рулем, был пьян.

- За 10 месяцев сотрудниками регионального ГИБДД пресечено 218 фактов управления транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения. Рост таких правонарушений по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 18,5%, - привел в качестве примера цифры врио начальника УГИБДД области Антон Царев. – Поэтому, безусловно, необходимо ужесточение законодательства в части требований к водителям на предмет прохождения медицинских осмотров. Надеемся, что те изменения, что внес Минздрав в процедуру освидетельствования водителей и кандидатов в водители, дадут положительный результат.