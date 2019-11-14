Костромич угнал маршрутку, протаранил припаркованное авто и сбежал с места ДТП

10 ноября в костромскую полицию обратился местный житель. Мужчина рассказал, что его припаркованную у дома машину протаранила «Газель», которая уехала с места преступления.

Полицейские выяснили, что это была маршрутка и принадлежала она 52-летнему предпринимателю.

29-летний подозреваемый угнал ее с автостоянки. Ранее мужчина уже был судим, и даже привлекался за угон.

В тот день, полный приключений, он выпивал с другом, который работает на маршрутках.

– В ходе застолья собутыльник рассказал, что его коллеги часто оставляют ключи в замке зажигания, чтобы сторож в случае ЧС мог беспрепятственно вывести машины с территории автостоянки, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Костромской области.

Мужчина запомнил это и решил воспользоваться ситуацией.

Прогуливаясь по городу, он приметил на стоянке «Газель». Водитель забрался в машину и поехал кататься. Но покатушки длились недолго. После ДТП подозреваемый бросил маршрутку во дворе и на общественном транспорте приехал к дому знакомого, где его уже поджидали правоохранители. Они возбудили уголовное дело.