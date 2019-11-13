2019-11-14T13:56:30+03:00
Иваново

В Родниках сын пытался задушить мать мешком с вещами. Опять

На отпрыска завели уголовное дело
Роман РЫЖИКОВ
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Мужчина написал явку с повиннойМужчина написал явку с повиннойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ивановским полицейским сдался мужчина, который пытался задушить свою мать. Правда, перед этим женщина сама обратилась в полицию. Оказалось, это не первая попытка убить или напугать пожилую женщину.

Между безработным 48-летним жителем Родников и его 81-летней мамой произошла ссора. В пылу гнева мужчина схватил мешок с вещами, положил его на лицо своей матери и начал душить, угрожая убийством. Угрозы пенсионерке показались достаточно убедительными, и она обратилась в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Фигурант в содеянном признался и написал явку с повинной. Выяснилось, что он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. – сообщили в региональном управлении МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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