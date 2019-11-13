В Иванове осудили заправщика, устроившего пожар на АГЗС

В Иванове состоялся суд над оператором АГЗС, который чуть не взорвал заправочную станцию, обжог клиента и повредил его автомобиль. 40-летний мужчина грубо нарушил технику безопасности.

Оборудование АГЗС предназначено исключительно для заправки автомобилей. Тем не менее, сотрудник попытался заправить два бытовых газовых баллона, которые находились в машине 44-летнего клиента. Произошла утечка газа через вентиль, газовоздушная смесь взорвалась, начался пожар. Клиент получил термический ожог, пострадала и его машина.

Горе-заправщик уже был судим за оборот наркотиков. На этот раз ему назначили десять месяцев в колонии строгого режима/