2019-11-14T12:55:24+03:00
Иваново

В Иванове осудили заправщика, устроившего пожар на АГЗС

Мужчина решил заправить бытовые баллоны, обжег клиента его автомобиль
Роман РЫЖИКОВ
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Оператор попытался заправить бытовые баллоны оборудованием для заправки автомобилейОператор попытался заправить бытовые баллоны оборудованием для заправки автомобилейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Иванове состоялся суд над оператором АГЗС, который чуть не взорвал заправочную станцию, обжог клиента и повредил его автомобиль. 40-летний мужчина грубо нарушил технику безопасности.

Оборудование АГЗС предназначено исключительно для заправки автомобилей. Тем не менее, сотрудник попытался заправить два бытовых газовых баллона, которые находились в машине 44-летнего клиента. Произошла утечка газа через вентиль, газовоздушная смесь взорвалась, начался пожар. Клиент получил термический ожог, пострадала и его машина.

Горе-заправщик уже был судим за оборот наркотиков. На этот раз ему назначили десять месяцев в колонии строгого режима/

ИСТОЧНИК KP.RU

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