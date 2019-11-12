Отчим истязал 6-летнего мальчика год. В Юже осудили педофила-изверга

В Ивановской области состоялся суд над 41-летним жителем Южи. Мужчина год истязал шестилетнего сына своей сожительницы. Он каждый день бил мальчика ремнем или и вовсе голыми руками. Иногда он был пьяным, иногда трезвым… Но чудовищнее всего то, что взрослый мужчина насиловал ребенка, пользуясь его бессилием.

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде 13 лет и 6 месяца лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима.- сообщили в СУ СК РФ по Ивановской области.