2019-11-12T17:21:55+03:00
Иваново

Отчим истязал 6-летнего мальчика год. В Юже осудили педофила-изверга

Когда он выйдет, ребенок будет уже совершеннолетним
Роман РЫЖИКОВ
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13 с половиной лет чудовище проведет в колонии строгого режима13 с половиной лет чудовище проведет в колонии строгого режимаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ивановской области состоялся суд над 41-летним жителем Южи. Мужчина год истязал шестилетнего сына своей сожительницы. Он каждый день бил мальчика ремнем или и вовсе голыми руками. Иногда он был пьяным, иногда трезвым… Но чудовищнее всего то, что взрослый мужчина насиловал ребенка, пользуясь его бессилием.

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде 13 лет и 6 месяца лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима.- сообщили в СУ СК РФ по Ивановской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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