Пропал ученый из московского ВУЗа, может находиться в Костроме
В Костромской области ищут доцента, кандидата исторических наук и преподавателя истории мировых цивилизаций МГУУ Юрия Николаевича Мантрова. Мужчина пропал 2 ноября 2019 года.
1 ноября он поехал на пары, но домой в Люберцы так и не вернулся. Родные Юрия Николаевича находятся в шоковом состоянии и очень переживают.
Есть информация, что ученый купил билет на автобус от Владимира до Костромы, но она не подтверждена.
– Полиция получила информацию по возможным перемещениям пропавшего, и на её основании к поиску присоединились отряды «Лиза Алерт» Владимирской, Ивановской, Костромской областей, – сообщили в пресс-службе поисковиков.
Также Юрий Николаевич может находиться в Ярославской области.
Ученому 53 года. Он высокого роста – 186 сантиметров, обычного телосложения. Волосы седые средней длины, глаза карие.
Был одет в темно-серую куртку, черный классический костюм, светлую рубашку, синюю шапку с белыми полосками и черные ботинки. С собой была черная сумка.
Если вы что-нибудь знаете, звоните на горячую линию «Лизы Алерт» – 8-800-700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU