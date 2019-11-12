Пропал ученый из московского ВУЗа, может находиться в Костроме

В Костромской области ищут доцента, кандидата исторических наук и преподавателя истории мировых цивилизаций МГУУ Юрия Николаевича Мантрова. Мужчина пропал 2 ноября 2019 года.

1 ноября он поехал на пары, но домой в Люберцы так и не вернулся. Родные Юрия Николаевича находятся в шоковом состоянии и очень переживают.

Есть информация, что ученый купил билет на автобус от Владимира до Костромы, но она не подтверждена.

– Полиция получила информацию по возможным перемещениям пропавшего, и на её основании к поиску присоединились отряды «Лиза Алерт» Владимирской, Ивановской, Костромской областей, – сообщили в пресс-службе поисковиков.

Также Юрий Николаевич может находиться в Ярославской области.

Ученому 53 года. Он высокого роста – 186 сантиметров, обычного телосложения. Волосы седые средней длины, глаза карие.

Был одет в темно-серую куртку, черный классический костюм, светлую рубашку, синюю шапку с белыми полосками и черные ботинки. С собой была черная сумка.

Если вы что-нибудь знаете, звоните на горячую линию «Лизы Алерт» – 8-800-700-54-52.