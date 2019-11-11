2019-11-11T18:02:41+03:00
Иваново

Из-за пьяницы за рулем пострадали шесть человек. Подробности массового ДТП на Марии Рябининой в Иванове

В Иванове столкнулись три легковушки
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: УГИБДД по Ивановской областиФото: УГИБДД по Ивановской области
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В ночь на воскресенье, 10 ноября, в Иванове произошло крупное ДТП. Около 2:30 на перекрестке улиц Марии Рябининой и 10-го Августа столкнулись сразу три автомобиля. 21-летний пьяный молодой человек без водительских прав на «пятнашке» пролетел на «красный», столкнулся с «Рено Логан», который после удара вылетел на встречку в «Приору».

За рулем «Рено» находился 33 летний мужчина. Водителю «Приоры» 28 лет. По предварительной информации, они не пострадали, чего не скажешь о четверых пассажирах «француза»: 24-летняя девушка с травмами головы и ушибами доставлена в больницу. Также в медучреждение доставлена 25-летняя девушка с травмами головы и телесными повреждениями. Кроме того, пострадали 26-летний мужчина. Его с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Еще один 26-летний пассажир «Логана» обратился за помощью медиков самостоятельно.

Пострадала и 27-летняя пассажирка пьяного водителя. Ее с телесными повреждениями также доставили в больницу. А вот виновник ДТП добрался ко врачам сам, когда протрезвел.

- Водители автомобилем «Рено» и «Лада» трезвы. На водителя автомобиля «ВАЗ» составлены административные материал по статьям 12.26 ч.2 (Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами), 12.12 ч.1 (Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика), 12.37 ч.2 (Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств) КоАП РФ. – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД

ИСТОЧНИК KP.RU

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