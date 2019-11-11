В Костромской области в пожаре погиб 17-летний мальчик

Утром в воскресенье, 10 ноября, в городе Шарья Костромской области загорелся деревянный жилой дом. Там жила многодетная семья, в которой было четверо детей. В пожаре погиб 17-летний мальчик, а его 12-летний брат госпитализирован – отравился угарным газом. Остальные члены семьи выжили.

Есть версия, что очагом возгорания могла стать баня, пристроенная к дому.

– Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области проводится проверка по факту смерти подростка, – сообщили в ведомстве.

Когда экспертные действия завершатся, будет принято процессуальное решение.