2019-11-11T16:26:47+03:00
Кострома

В Костромской области в пожаре погиб 17-летний мальчик

А его брат отравился угарным газом и попал в больницу
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
По одной из версий причиной пожара могла стать баня, которая пристроена к домуПо одной из версий причиной пожара могла стать баня, которая пристроена к домуФото: СУ СКР по Костромской области
Изменить размер текста:

Утром в воскресенье, 10 ноября, в городе Шарья Костромской области загорелся деревянный жилой дом. Там жила многодетная семья, в которой было четверо детей. В пожаре погиб 17-летний мальчик, а его 12-летний брат госпитализирован – отравился угарным газом. Остальные члены семьи выжили.

Есть версия, что очагом возгорания могла стать баня, пристроенная к дому.

– Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области проводится проверка по факту смерти подростка, – сообщили в ведомстве.

Когда экспертные действия завершатся, будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
То ли сидеть, то ли лечиться. Суд в Ярославле решит судьбу мужчины с психическим расстройством
Ярославна через суд добилась пособия на третьего ребенка
Комиссия проверяет детские городки в Ярославле
В Ярославле мужчину с ножевым ранением передали медикам, а мужчину с ножом - полиции
Ярославские приставы арестовали «Линкольн» уголовника, не желавшего платить потерпевшим
В центральной больнице Ростова открылось отделение медицинской профилактики
Из-за долга в 29 тысяч рублей ярославец чуть было не лишился автомобиля
В Ярославле выбрали логотип 1010-летия города
В Рыбинске скоро откроется музей редких фортепьяно и роялей
На Перекопе в Ярославле пропал пожилой усатый мужчина
Переславской администрации велели расселить аварийный дом дореволюционной постройки
В Рыбинске пропала пенсионерка в шапке с бомбошкой
Ярославна попала с малышом в инфекционку и возмущена платным услугам без договора
Ярославские полицейские нашли 11 пропавших подростков
15 декабря в Ярославле откроется главный каток города
После пожара на Зелинского власти решат, можно ли уже сносить дом
Под Ярославлем «десятка» вылетела в кювет. Пострадали двое
Мужчина пропал после первого рабочего дня в Ярославле