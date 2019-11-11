Чтобы покой не только снился. Закон «о тихом часе» внесли в Ярославскую областную думу

Сегодня в Ярославскую областную думу внесли законопроект, который в народе получил название «о тишине» или «о тихом часе». 13 ноября его обсудят на заседании профильного комитета и в случае, если депутаты поддержат данную инициативу, законопроект будет принят в первом чтении на ближайшем заседании заксобрания.

- Идея внести изменения в административный кодекс региона в части введения нормы о тишине в дневное время – не нова. Просьб и обращений по данному вопросу поступало много, и ранее были такие инициативы, но они не доходили до финальной стадии. Сейчас же мы намерены довести дело до конца, - пояснил заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов.

Как отметил региональный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин, немало ярославцев обращаются лично к нему с жалобами не только на шумных соседей, но и на бездействие полиции, которая ничего не может сделать с нарушителями дневного сна и отдыха – административных ресурсов для этого просто-напросто нет.

- Люди сейчас лишены благоприятных условий для отдыха в дневное время. Страдают и дети, и пожилые люди, и больные, и те, кто работают в ночные смены. Поэтому можно утверждать, что данный законопроект защищает интересы разных категорий граждан, - сказал Сергей Бабуркин. – Тем более, мы не собираемся приводить закон к абсолютному запрету, его введение не будет означать, что нельзя, например, смотреть телевизор в определенное время. Можно, но так, чтобы не мешать другим.

Однако при обсуждении любого нововведения находятся те, кто с ним категорически не согласен. Здесь, в частности, категорически против высказались некоторые предприниматели, которые полагают, что свобода их деятельности будет ограничена.

- Их интересы никто ущемлять не собирается. Каждый прораб планирует рабочее время, поэтому на часы тишины можно назначить нешумные работы, а не заниматься сносом стен и дроблением бетона, - уточнил автор законопроекта, депутат региональной думы Андрей Щенников. – Мы не изобретали велосипед, закон «о тихом часе» хорошо прижился в Московской и Нижегородской областях, Хабаровском и Алтайском краях, там он действует и действует хорошо.

Но прежде чем окончательно сформулировать все его основные моменты, депутаты выслушали общественное мнение. В девяти районах области провели опрос, в котором приняло участие 3800 респондентов.

- Наша главная цель была выяснить, нужен ли этот закон, если да, то в какое время лучше вводить ограничения по шуму, - пояснила руководитель ярославского регионального отделения «Молодой гвардии» Оксана Кондрашова. - 2964 человека назвали самым оптимальным промежуток между 13 и 15 часами. 454 ярославцы попросили тишины с 12 до 14 часов, 293 человека – с 14 до 16 часов, а 86 респондентов пришли к заключению, что оптимального времени нет, так как у всех разное расписание дня.

Ярославцев просили высказать свое мнение и относительно штрафов за нарушения. В итоге респонденты назвали сумму от 1 до 5 тысяч рублей, потому что меньшая не будут бить по карману и нарушитель не откажется от своих привычек.

В итоге на данный момент законопроект выглядит следующим образом. Правила будут действовать для многоквартирных и индивидуальных жилых домов, а также общежитий. Предлагается установить дневной промежуток времени с 13 до 15 часов, когда за сильный шум сначала последует предупреждение, а затем - штраф. Для физических лиц он будет составлять от 200 до 1000 рублей, при повторном нарушении в течение года – от 1000 до 5000 рублей. Шуметь можно будет только в Новый год, День города и в другие общенациональные и региональные праздники.

- У нас нет цели заработать на штрафах или привлечь как можно больше людей к ответственности. Мы хотим ввести понятие, что такое хорошо и что такое плохо. Закон «о тишине» - норма поведения, некий ориентир для граждан, - пояснил Антон Капралов.