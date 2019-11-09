Ярославцев ждут скидки и бонусы в «зеленые дни» от Сбербанка

Приятно прийти к партнеру на день рождения и получить от него подарок! Именно так свой праздник отметит Сбербанк. Акция «Зеленый день» проводится второй год подряд и претендует на то, чтобы стать аналогом «черной пятницы», самым выгодным днем в году.

В прошлый раз в «Зеленом дне» приняли участие примерно 2,5 миллиона человек. В 2019-м результат наверняка будет выше.

Чтобы стать участником «Зеленого дня», нужно всего лишь пройти регистрацию на www.sberbank.ru/178, и сделать это стоит не откладывая.

Как рассказал управляющий Ярославским отделением ПАО Сбербанк Вадим Лушин, всем участникам акции будут предложены специальные условия на товары и услуги, воспользоваться которыми можно в дни проведения акции: 11 и 12 ноября — для частных клиентов, с 11 по 17 ноября — для корпоративных клиентов.

Так, к «Зеленому дню» присоединились около 150 компаний-партнеров. В их числе – федеральные торговые сети, интернет-магазины, сетевые аптеки, автомобильные дилеры, компании, предоставляющие туристические, медицинские, страховые услуги и другие. Среди них: «Магнит», «Ламода», «Эльдорадо», «Адамас», Simple, Bosco, Samsung, «Крокус Групп», «Иль де Ботэ», «Дочки-Сыночки», Daimler, «Авилон», Huawei, Philips, New Balance, «Газпром нефть», «Гемотест», Skyeng и многие другие.

У некоторых партнеров акции клиенты Сбербанка смогут получить возврат до 100% от суммы покупки бонусами «Спасибо».

Ярославцы в эти дни смогут воспользоваться всеми основными предложениями банка для розничных и корпоративных клиентов, в их числе:

Потребительский кредит по специальной процентной ставке;

Скидки до 17,8% в «ДомКлик» на покупку квартир в жилых комплексах от 611 застройщиков — партнеров Сбербанка (для получения скидки пользователям «ДомКлик» необходимо 11 и 12 ноября 2019 года включительно забронировать квартиру, участвующую в программе, совершив звонок через сайт или мобильное приложение с помощью телефонии ДомКлик. Новостройки, участвующие в акции, будут отмечены специальным значком с указанием размера скидки на DomClick.ru

Оплата штрафов за нарушение ПДД в Сбербанк Онлайн без комиссии;

скидка до 50% на ряд страховых продуктов СК «Сбербанк страхование» и СК «Сбербанк страхование жизни».

Повышенный кешбэк 10% по новым бизнес-картам;

Скидка 50% на все пакеты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для новых корпоративных клиентов;

Сейчас Сбербанк предлагает своим клиентам не только собственные продукты, но и целый спектр возможностей, предоставляемых компаниями экосистемы банка – вы можете приобрести товары, отправить посылку, заказать доставку еды из ресторанов, получить дистанционную консультацию врача, воспользоваться услугами мобильной связи. При этом экосистема Сбербанка регулярно пополняется новыми возможностями.

И в рамках «Зелёного дня» участников ждет много интересных предложений. Так, онлайн-кинотеатр Okko предоставит бесплатную подписку до конца года на просмотр более 20 000 фильмов, сериалов и мультфильмов. Маркетплейс «Беру!» подготовил к празднику распродажи со скидкой до 50%. Медицинский сервис DocDoc предложит консультации врачей со скидкой до 24%. Сервис заказа такси «Ситимобил» подарит скидки до 20% на поездки.

- Добавлю, что мы пока не раскрываем всех секретов – «Зеленый день» принесет очень приятные сюрпризы! – говорит Вадим Лушин. – Регистрируйтесь прямо сейчас, чтобы успеть принять участие в акции. Приглашайте стать ее участниками своих знакомых. Мы всегда рады клиентам и нам приятно, что в свой день рождения мы можем порадовать ярославцев очень привлекательными предложениями!

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