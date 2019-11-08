2019-11-08T17:08:24+03:00
Политика

Ярославцы-сторонники КПРФ в День Великого Октября выдвинули свои требования к властям

7 ноября в Ярославле, на площади Труда, прошел митинг, посвященный 102-годовщине Великой Октябрьской социалистической революции
Дмитрий СКОБЕЛЕВ
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Выступали против точечной застройки в центре Ярославля, застройки площади Волкова, строительства целлюлозо-бумажного комбината на Рыбинском водохранилище и многого другогоВыступали против точечной застройки в центре Ярославля, застройки площади Волкова, строительства целлюлозо-бумажного комбината на Рыбинском водохранилище и многого другого
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Участники митинга отмечали: впервые им приходится отмечать свой главный праздник без демонстрации, без традиционного шествия. Вместо этого митинг проводили просто «на ногах», на площади Труда, в пять часов вечера, когда уже сгустилась темнота.

- Мы ведь всегда мирно проходим, но, видимо, и этого власти боятся! Боятся, что многие люди нас увидят, задумаются о том, что в стране происходит. Вот и стараются «задвинуть» нас подальше, – отмечали участники митинга.

С трибуны напоминали о том, как в этот день в 1941-м проходил парад на Красной площади, участники которого сразу же отправлялись на передовую, защищать Москву.

«Без 7 ноября не было бы и 9 мая»! – отмечали выступавшие.

Лейтмотивом митинга была тема того, как в сегодняшней России шаг за шагом уничтожаются те социальные достижения, которые советский народ получил после Великой Октябрьской социалистической революции – бесплатное образование и здравоохранение, право на труд и жилье, на достойные пенсии, на защиту материнства и детства…

- Мы боролись, боремся и будем бороться за то, чтобы вернуть нашему народу эти достижения Великого Октября! – отметил первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев.

Участники митинга приняли резолюцию, адресованную Президенту РФ В. Путину, премьер-министру Д. Медведеву, Председателю Госдумы РФ В. Володину, губернатору Ярославской области Д. Миронову, председателю Ярославской областной Думы А. Константинову, мэру г. Ярославля В. Волкову и председателю муниципалитета г. Ярославля А. Ефремову. В резолюции прозвучали протесты против точечной застройки в центре Ярославля, застройки площади Волкова, строительства целлюлозо-бумажного комбината на Рыбинском водохранилище в Вологодской области – завод станет угрозой для Волги. Коммунисты считают необходимым сохранить троллейбусное депо №1 на улице Городской вал в Ярославле, прекратить бесконечное повышение стоимости проезда в общественном транспорте и обеспечить обновление парка экологически чистым электрическим транспортом.

Участники митинга также потребовали:

— Скорейшего принятия закона о мерах социальной поддержки лиц, родившихся с 1928 по 1945 год – закона «О детях войны». — Ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц в зависимости от дохода. — Отменить повышение пенсионного возраста. — Вернуть учащимся 1-4 классов право на бесплатное питание. Дети должны получать эту льготу не в зависимости от дохода их родителей, а потому, что они просто дети. — Прекратить эксперименты по «оптимизации» здравоохранения области. Обеспечить бесперебойное лекарственное обеспечение льготных категорий граждан. Медицина должна быть доступной, качественной и бесплатной. — Ограничить плату за услуги ЖКХ — не более 10% от совокупного дохода семьи. Опубличить систему возникновения тарифов и нормативов в сфере ЖКХ и утилизации ТБО.

В список требований вошло и возвращение Дню 7 ноября статуса государственного общенародного праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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