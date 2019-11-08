Самый дешевый способ добраться в Крым из Ярославля! Приготовьтесь много сидеть и очень долго ехать

В продаже появились билеты на поезда через Крымский мост. Составы пойдут над Керченским проливом с 23 декабря, но купить себе проездной билет на полуостров можно уже сегодня. Мы решили посчитать, сколько будет стоить добраться туда из Ярославля, например, в новогоднюю ночь.

Так, если вы хотите максимально дешево добраться до Крыма, вам подойдет поезд «Воркута-Москва», сидячее место в котором на момент публикации стоит всего 473 рубля. Выехав из Ярославля в 11:55, вы прибудете в новогоднюю столицу в 15:43 и сможете вдоволь насладиться зимней сказкой, ведь ваша «Таврия» отправится из Москвы в Симферополь только в 23:45. Как сообщает КП-Крым , билет в купе можно купить за 2966 рублей. И всего через одни сутки девять часов и пять минуточек, 2 января в 8:50 по местному времени вы окажитесь в Крыму! Итого, самый дешевый проезд будет стоить 3 439 рубля, отсиженные части тела и почти двое суток в пути.

Главное, убедитесь в актуальности цен и расписания, когда будете планировать поездку. И не забудьте взять в дорогу лапшу быстрого приготовления.