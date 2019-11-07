2019-11-07T17:04:23+03:00
Иваново

Жителя Ивановской области, убившего жену, отправили лечиться

Суд вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера
Полина Вачнадзе
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Семейная драма разыгралась 24 ноября прошлого года. ФОТО: Следственное управление СКР по Ивановской областиСемейная драма разыгралась 24 ноября прошлого года. ФОТО: Следственное управление СКР по Ивановской области
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Семейная драма разыгралась 24 ноября прошлого года. Супруга обвиняемого заявила, что хочет развестись и поделить совместно нажитое имущество. 61-летний мужчина был категорически против и в качестве аргумента взялся за нож. В общей сложности он нанес своей супруге 14 ударов в грудь, живот и по рукам. Женщина скончалась на месте преступления.

- В ходе следствия было установлено, что по своему психическому состояние мужчина не мог осознавать характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, - сообщает Следственное управление СКР по Ивановской области.

В итоге суд вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении ивановца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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