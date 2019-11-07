Жителя Ивановской области, убившего жену, отправили лечиться

Семейная драма разыгралась 24 ноября прошлого года. Супруга обвиняемого заявила, что хочет развестись и поделить совместно нажитое имущество. 61-летний мужчина был категорически против и в качестве аргумента взялся за нож. В общей сложности он нанес своей супруге 14 ударов в грудь, живот и по рукам. Женщина скончалась на месте преступления.

- В ходе следствия было установлено, что по своему психическому состояние мужчина не мог осознавать характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, - сообщает Следственное управление СКР по Ивановской области.

В итоге суд вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении ивановца.