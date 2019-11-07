В Костроме задержали наркодилера из Республики Беларусь

При въезде в Костромскую область полиция задержала 43-летнего жителя Республики Беларусь. Двадцать лет мужчина провел за решеткой за сбыт наркотиков. Когда приехал в Москву, то решил заняться делом знакомым и понятным. Он связался с «диспетчером» и предложил свои услуги наркодилера. Предприимчивый мужчина планировал охватить весь ЦФО.

– Наркополицейские обнаружили сделанные им закладки раньше тех, кому они предназначались, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Костромской области. – В одном тайнике было найдено почти 700 граммов гашиша, в другом еще 100 граммов.

Жителя дружественной республики арестовали и возбудили на него уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ.