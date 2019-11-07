Избежать жертв все равно бы не удалось: спасатели рассказали, почему в ростовском пожаре погибло много людей

Пожар в дореволюционном доме на улице Ленинской в Ростове унес жизни восьми человек. Ужасная трагедия произошла в ночь с 18 на 19 октября. Основная версия, над которой работают следователи, – поджог. В те страшные часы все сыграло против погибших малышей и их близких, и избежать жертв едва ли удалось…

Огонь увидели прохожие. Стояла глубокая ночь и людей на улицах почти не было. Очевидцы позвонили пожарным слишком поздно – в 4.43. К этому моменту языки пламени уже распространялись от очага возгорания – пристройки, через которую жильцы попадали на второй этаж. Пожарные расчеты прибыли через 4 минуты и в 4.47 уже находились на месте, а огонь тем временем по деревянным перегородкам добрался до крыши и вышел на кровлю.

Дальше пожарные столкнулись еще с одной проблемой – неудовлетворительным состоянием ближайших источников наружного противопожарного водоснабжения, и потеряли время на то, чтобы достать воду.

Жильцы, которые поняли, что происходит, не могли выбраться, так как были отрезаны пламенем от всех выходов. Пришлось прыгать в окна.

– Чтобы здание такого типа вспыхнуло и обрушились несущие конструкции, достаточного всего 15 минут, – рассказали сотрудники МЧС.

Нужно было срочно эвакуировать людей. Все осложнялось ночным временем суток. Многие спали и едва ли понимали, что происходит. Жильцов вытаскивали в разбитые окна, подставляли трехколенные лестницы, а также использовали автолестницу с длинной стрелой. Пожарные вынесли из огня женщину и двоих детей. Смерть малышей тут же констатировали медики, а женщина спустя время скончалась в больнице.

Избежать еще большей трагедии удалось чудом. В здании находились пять газовых баллонов и один баллон с углекислотой. Их вовремя нашли и вытащили из объятой пламенем постройки. Если бы случился взрыв, то сооружение сложилось как карточный домик.

Всего в доме насчитывалось девятнадцать квартир и было зарегистрировано двадцать шесть человек. В четырех квартирах проживали по договору соцнайма, а пятнадцать находились в частной собственности. Эвакуацию усложняло еще и то, что в некоторых квартирах была несанкционированная перепланировка. К утру стало ясно - погибших семеро. Спустя время в больнице умерла еще одна жительница.

Всех, кого не увезли в больницу, доставили в в пункт временного размещения на базе ростовского кинотеатра.

– Действия сил и средств на пожаре были подобно разобраны и оцениваются как удовлетворительные, – подытожили спасатели на пресс-конференции.