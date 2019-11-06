В Красном-на-Волге во время пожара на ювелирном заводе погиб мужчина
Следователи начали проверку
Погибший был сотрудником частного охранного предприятияФото: СУ СКР по Костромской области
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В ночь с 5 на 6 ноября в поселке Красное-на-Волге загорелся ювелирный завод. В одном из помещений оставался сотрудник ЧОПа. Пожарные вытащили его, но 43-летний мужчина уже успел отправиться продуктами горения. В машине скорой помощи он скончался.
– Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области проводится проверка, – пояснили в ведомстве.
Когда завершатся экспертные исследования и прояснятся все обстоятельства случившегося, будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU