В Красном-на-Волге во время пожара на ювелирном заводе погиб мужчина

В ночь с 5 на 6 ноября в поселке Красное-на-Волге загорелся ювелирный завод. В одном из помещений оставался сотрудник ЧОПа. Пожарные вытащили его, но 43-летний мужчина уже успел отправиться продуктами горения. В машине скорой помощи он скончался.

– Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области проводится проверка, – пояснили в ведомстве.

Когда завершатся экспертные исследования и прояснятся все обстоятельства случившегося, будет принято процессуальное решение.