2019-11-06T16:22:56+03:00
Кострома

В Красном-на-Волге во время пожара на ювелирном заводе погиб мужчина

Следователи начали проверку
Екатерина РЯБЦЕВА
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Погибший был сотрудником частного охранного предприятияПогибший был сотрудником частного охранного предприятияФото: СУ СКР по Костромской области
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В ночь с 5 на 6 ноября в поселке Красное-на-Волге загорелся ювелирный завод. В одном из помещений оставался сотрудник ЧОПа. Пожарные вытащили его, но 43-летний мужчина уже успел отправиться продуктами горения. В машине скорой помощи он скончался.

– Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области проводится проверка, – пояснили в ведомстве.

Когда завершатся экспертные исследования и прояснятся все обстоятельства случившегося, будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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