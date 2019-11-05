2019-11-05T16:35:40+03:00
Кострома

Костромская полиция ищет без вести пропавшего мужчину с татуировкой в виде зажженной свечи

И просит местных жителей помочь в поисках
Екатерина РЯБЦЕВА
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Владимир был одет в футболку, штаны и кроссовки темного цветаВладимир был одет в футболку, штаны и кроссовки темного цветаФото: УМВД по Костромской области
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Костромская полиция ищет без вести пропавшего Владимира Абрамова. 35-летний Владимир Владимирович является жителем Московской области.

24 июля 2019 года в 20 часов он ушел в лес вблизи деревни Болотово Судиславского района и не вернулся.

– На розыск пропавшего были направлены поисковые группы, сформированные из сотрудников полиции, представителей ДНД, местных жителей, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Костромской области.

Мужчина выглядит на свой возраст. Его рост – 175 сантиметров, телосложение худощавое. На левой руке рядом с локтем татуировка в виде зажженной свечи.

Был одет в футболку, штаны и кроссовки темного цвета. С собой документов не имел.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Владимира Владимировича, позвоните по телефонам: 02 или 8 (49445) 55-202.

ИСТОЧНИК KP.RU

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