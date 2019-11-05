Костромская полиция ищет без вести пропавшего мужчину с татуировкой в виде зажженной свечи

Костромская полиция ищет без вести пропавшего Владимира Абрамова. 35-летний Владимир Владимирович является жителем Московской области.

24 июля 2019 года в 20 часов он ушел в лес вблизи деревни Болотово Судиславского района и не вернулся.

– На розыск пропавшего были направлены поисковые группы, сформированные из сотрудников полиции, представителей ДНД, местных жителей, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Костромской области.

Мужчина выглядит на свой возраст. Его рост – 175 сантиметров, телосложение худощавое. На левой руке рядом с локтем татуировка в виде зажженной свечи.

Был одет в футболку, штаны и кроссовки темного цвета. С собой документов не имел.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Владимира Владимировича, позвоните по телефонам: 02 или 8 (49445) 55-202.