В Иванове директора фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов

Следственным управлением СКР по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО ТК «Гумапрофи». Как считает следствие, мужчина внес в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации за 1 и 2 кварталы прошлого года заведомо ложные сведения. Это, в свою очередь, повлекло неуплату НДС за указанный период свыше 5 миллионов рублей.

Сейчас собираются доказательства по делу, идет расследование.