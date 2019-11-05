2019-11-05T16:38:56+03:00
Иваново

В Иванове директора фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов

По версии следствия, он «задолжал» 5 миллионов рублей
Полина Вачнадзе
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Сейчас собираются доказательства по делу, идет расследование.Сейчас собираются доказательства по делу, идет расследование.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Следственным управлением СКР по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО ТК «Гумапрофи». Как считает следствие, мужчина внес в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации за 1 и 2 кварталы прошлого года заведомо ложные сведения. Это, в свою очередь, повлекло неуплату НДС за указанный период свыше 5 миллионов рублей.

Сейчас собираются доказательства по делу, идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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