«Имею право рассчитывать на жизнь в 21 веке, а не в 17». Ярославские ливневки не справляются с потоками воды

В начале ноября люди обычно озадачиваются покупкой зимней обуви, но сейчас впору подумать о приобретении резиновых сапог… Желательно рыбацких, чтобы наверняка. После проливных дождей Ярославль превратился в одну сплошную лужу, которую не обойти, не объехать. Ливневки с непогодой категорически не справляются.

В центре особенно «пострадала» только что отремонтированная улица Республиканская. Ливневая канализация что есть, что ее нет: перекресток Некрасова и Республиканской можно преодолеть разве что вплавь. Практически та же ситуация на большинстве переходных переходах центра города. «Зебры» приходится обходить, выбегая на проезжую часть. Многие ярославцы считают, что лучше бы этого ремонта не было вовсе, до него и то лучше жилось.

Свой «крик души» опубликовала в группе «Жесть Ярославля» Светлана Белоусова.

- Живу в спальном районе. Сегодня ездила в центр, возвращалась в темноте. Улица Свердлова: течет река по дороге, глубиной где-то на треть колеса. Что там под этой рекой? Я дороги не знаю. Пешеходы идут по темным тротуарам. Река течет по Толбухина. На Толбухина под водой нахожу яму. Когда в городе хозяин появится? Я гражданин страны, налоги плачу и имею право рассчитывать на жизнь в 21 веке, а не в 17, куда мы откатились за последний год: темные улицы, убитая инфраструктура, грязь и ямы! И это далеко не полный перечень наших достижений, - пишет гневный пост ярославна.

А пока люди негодуют, власти открывают парк в Дзержинском районе. Под ливнем. Затопленный парк. И здесь умудрились сделать ремонт так, чтобы от ливневок не было никакого толка.

В группе «Дороги Ярославля» в Фейсбуке опубликовали жалобу жителя Дачного переулка: после ремонта двора к подъезду не подойти.

- Наш дом 2В находится на Дачном переулке, и после капремонта 29 октября его принимала комиссия. Уважаемая комиссия, на что вы смотрели, принимая работу? На чистожелтые выкрашенные стены или на то, как люди будут входить в дом во время дождя? Заливает первый подъезд. Для проплывания лужи не хватает сапог, - пишет в сообщении житель города.

И примером таких после проливных дождей масса, перечислять их можно долго. А пока кто-то негодует, и их большинство, другие стараются отнестись к происходящему с юмором. Например, прохожие заметили, как необычно справляются с наводнением на площадке перед КЗЦ «Миллениум». Там около получаса кружил трактор, который отвалом разгонял лужи. Ну а что, хороший способ…

Кто-то, пользуясь случаем, разрабатывает новые туристические маршруты. В группе «Жесть Ярославля» ВКонтакте Александр Муравьев приглашает всех посетить поселок Константиновский Тутаевского района:

- Если вы мечтаете побывать в Венеции, но все как-то не получалось, то у вас появился отличный шанс! Всего 20 минут - и вы сможете увидеть прекрасные каналы с гондольерами, китов и даже океанические лайнеры. Местные жители настолько привыкли, что празднуют открытие асфальтового покрытия во дворе, несмотря на отсутствие ливневых канализаций! Ждем в гости!

Смех смехом, но веселого на самом деле в ситуации мало. За комментариями по поводу затопления Ярославля мы обратились в мэрию города. Ждем хоть каких-то объяснений.