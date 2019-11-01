В Костроме рабочие в усиленном режиме расчищают дороги и тротуары
В Костроме идут работы по уборке снега на городских улицах. Также дороги обрабатывают противогололедными материалами в круглосуточном режиме.
Ночью на улицы выехало 19 единиц техники и было израсходовано 171 тонна песко-соляной смеси.
На мостах, путепроводах и маршрутах, где ходит общественный транспорт, стало безопаснее ездить.
– Во время ночных работ проводилась посыпка и расчистка тротуаров на улицах Советской, Крестьянской, Лермонтова, Подлипаева, – пояснили в пресс-службе администрации Костромы.
Сейчас дорожники продолжают расчищать пешеходные переходы и остановки от снега и обрабатывать тротуары. В городе работает 19 спецмашин и 47 рабочих.
ИСТОЧНИК KP.RU