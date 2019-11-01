2019-11-01T17:01:26+03:00
Кострома

В Костроме рабочие в усиленном режиме расчищают дороги и тротуары

Ночами в городе работают 19 спецмашин
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: пресс-служба администрации города КостромыФОТО: пресс-служба администрации города Костромы
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В Костроме идут работы по уборке снега на городских улицах. Также дороги обрабатывают противогололедными материалами в круглосуточном режиме.

Ночью на улицы выехало 19 единиц техники и было израсходовано 171 тонна песко-соляной смеси.

На мостах, путепроводах и маршрутах, где ходит общественный транспорт, стало безопаснее ездить.

– Во время ночных работ проводилась посыпка и расчистка тротуаров на улицах Советской, Крестьянской, Лермонтова, Подлипаева, – пояснили в пресс-службе администрации Костромы.

Сейчас дорожники продолжают расчищать пешеходные переходы и остановки от снега и обрабатывать тротуары. В городе работает 19 спецмашин и 47 рабочих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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