Аварийные дома на проспекте Октября в Ярославле планируют реконструировать к 2024 году

Многоэтажный современный жилой комплекс - на месте старых бараков на проспекте Октября. Два из четырех сейчас существующих домов, №27 и №33, были признаны аварийными в 2018 году, поэтому по проекту будут снесены. Оставшиеся два, имеющие хороший фундамент, крепкие стены и кирпич, надстроят и реконструируют, рядом поставят новые многоэтажки. Дома объединят стилобатом, общим цокольным этажом, в котором разместят магазины и кафе. На крышах жилых домов планируют обустроит зоны отдыха и спортивные зоны. И это уже не мечты, а реально существующий проект, который представили председателю комитета Государственной Думы РФ по жилищной политике и ЖКХ, автору законопроекта о распространении реновации жилья на регионы страны Галине Хованской.

Сегодня она провела совещание «О реализации жилищной политики в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года», которое прошло в Ярославской областной Думе. В Ярославль приехали представители 30 регионов страны и федерального Фонда ЖКХ, чтобы высказать свои предложения и замечания и по данному проекту, и по общей ситуации, что сложилась в сфере жилищной политики.

Пугаться слова «реновация» не стоит, хоть московский опыт во многом показал обратное. Предлагаемый законопроект кардинально отличается от столичного. За основу берется улучшение, реконструкции, реставрация имеющегося жилого фонда, а не его снос.

- Там, где невозможно восстановить, сносить нужно, но те дома, которые можно реконструировать, мы должны сохранить. В таких городах, как Ярославль, историческое наследие нужно оберегать, иначе мы уничтожим свою память, - говорит Галина Хованская. – Нормы законопроекта помогли бы решить немало проблем, в том числе проблему «последнего собственника», они защищают права как нанимателей жилья, так и его владельцев. Есть серьезные предложения, которые должны стать нормой федерального закона, а в остальном - это рамочный проект и работает при наличии нормативных документов и законов, принятых региональными Думами.

По словам Галины Хованской, ее приятно удивила активная поддержка представителей Ярославской области во время слушаний законопроекта по реновации в Государственной Думе РФ. Более того, в нашем регионе не просто его поддержали, а уже, как показал проект реновации бараков в центре города, начали реализовывать.

- Мы выступили инициаторами проведения этого совещания у нас, в Ярославской области, потому что проект очень интересен. Наш город нуждается в обновлении, но мы не можем пойти по московскому пути, когда сносились целые кварталы и строились новые. Необходимо совместить обновление жилого фонда с сохранением исторического центра, памятников культурного наследия и при этом учесть мнение местных жителей, - пояснил председатель Ярославской областной Думы Алексей Константинов.

Согласно законопроекту, под реновацию должны попасть только те регионы, которые выполнили программу по переселению людей из аварийного жилого фонда. Ярославская область, без сомнения, входит в их число. С 2008 года по 2018-ый в регионе расселено более 225 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В этом году план уже перевыполнен в 1,5 раза – расселено 2 тысячи квадратов. Всего же за первый этап программы, которая охватывает 2019 и 2020 годы, планируется расселить 9 тысяч квадратных метров «аварийки».

До 2025 года в Ярославском регионе будет расселено 90 тысяч квадратных метров аварийного жилья.