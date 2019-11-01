В Иванове задержали крупную банду телефонных мошенников

На съемной квартире в Иванове сотрудники УМВД при поддержке Росгвардии задержали банду телефонных мошенников, действовавших по всей России. Семь женщин и двое мужчин в возрасте от 18 до 30 лет из Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей подозреваются более чем в 50 преступлениях.

Схема банальна и широко распространена, но масштабы преступной деятельности поражают: злоумышленники звонили незнакомцам и представлялись банковскими служащими, сообщали пострадавшим о подозрительной активности на их картах и предлагали создать «безопасный счет». Доверчивые люди сообщали преступникам свои персональные данные и лишались в разных случаях от 9 до 20 тысяч рублей. Звонили мошенники из разных регионов России, постоянно переезжали с места на место, чтобы запутать следы. При обыске в квартире нашли больше 20 мобильников, около 200 сим-карт, и десятки банковских карт.

При обыске нашли десятки телефонов, сотни симкарт и банковские картыФото: Роман РЫЖИКОВ

- Сотрудниками УМВД России по Смоленской области пресечена деятельность группы лиц, которые похищали деньги граждан, - сообщила официальный представитель МВД России Ирину Волк.- В ходе спецоперации, проведенной сотрудниками уголовного розыска из Смоленской, Ивановской областей и Удмуртской Республики при участии Росгвардии, задержаны 9 человек. В отношении одного фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальным – в виде подписке о невыезде.

Предварительное расследование продолжается.