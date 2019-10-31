2019-10-31T15:36:24+03:00
Кострома

Начальник ИК-2 Костромской области подозревается в получении взятки

По версии следствия, он за деньги передавал заключенным запрещенные вещи
Полина Вачнадзе
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Начальник колонии задержан, решается вопрос о его заключении под стражу.Начальник колонии задержан, решается вопрос о его заключении под стражу.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Уголовное дело возбуждено по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие) в крупном размере». Как считает следствие, начальник ИК №2 помогал передавать заключенным запрещенные для использования в колонии вещи, а также продукты и мобильные телефоны. Кроме того, он подозревается в том, что необоснованно поощрял одного из заключенных, способствовал его переводу на облегченные условия отбывания наказания и выходу по условно-досрочному.

- Начальник исправительного учреждения получил от взяткодателя лично и путем перечисления на банковский счет 587 800 рублей, договорившись о получении остальной части взятки позднее, после выполнения всех вышеуказанных действий, - сообщает Следственное управление СКР по Костромской области.

Общая сумма «договора» составила свыше 1,1 миллиона рублей.

Сейчас следствие собирает необходимые доказательства по делу. Начальник колонии задержан, решается вопрос о его заключении под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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