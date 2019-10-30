В Костроме муж и жена погибли после отравления угарным газом

В Костроме муж и жена отравились угарным газом и погибли. 37-летний мужчина и его 31-летняя супруга проживали в доме на улице 2-ая Загородная.

В их квартире была превышена норма концентрации газа. По факту смерти следователи провели проверку и возбудили уголовное дело на управляющую компанию и организацию, занимающуюся техническим обслуживанием и ремонтом газового оборудования.

– По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, – прокомментировали в ведомстве. – Расследование продолжается.