Костромские следователи просят местных жителей помочь им расследовать уголовное дело в отношении насильника

Костромские следователи расследуют уголовное дело в отношении мужчины, который не раз участвовал в изнасиловании. Он проживал в Костроме, но был прописан в городе Нерехта. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Правоохранители просят жителей Костромской области помочь установить все эпизоды преступлений.

Если этот мужчина подходил к вам или вашим детям в период с 2017 по октябрь 2019 год, позвоните по телефонам 8 (4942) 55-02-34 (дежурная часть ОМВД России по Костромскому району); 8-920-386-06-43 (уголовный розыск УМВД России по Костромской области); 8-967-680-94-40 (следователь Фабричного МСО города Кострома).