2019-10-29T16:48:33+03:00
Кострома

Костромские следователи просят местных жителей помочь им расследовать уголовное дело в отношении насильника

Если вы знаете этого мужчину, обратитесь к правоохранителям
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мужчина совершал преступления с 2017 по октябрь 2019 годаМужчина совершал преступления с 2017 по октябрь 2019 годаФото: СУ СКР по Костромской области
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Костромские следователи расследуют уголовное дело в отношении мужчины, который не раз участвовал в изнасиловании. Он проживал в Костроме, но был прописан в городе Нерехта. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Правоохранители просят жителей Костромской области помочь установить все эпизоды преступлений.

Если этот мужчина подходил к вам или вашим детям в период с 2017 по октябрь 2019 год, позвоните по телефонам 8 (4942) 55-02-34 (дежурная часть ОМВД России по Костромскому району); 8-920-386-06-43 (уголовный розыск УМВД России по Костромской области); 8-967-680-94-40 (следователь Фабричного МСО города Кострома).

ИСТОЧНИК KP.RU

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