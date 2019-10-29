В Иванове 18-летний парень заживо сгорел в заблокированном лифте

Жуткий случай произошел в Иванове, в доме № 2 по 14-му Проезду, поздней ночью 26 октября. Около 3:20 кабина с 18-летним молодым человеком внутри остановилась между вторым и третьим этажом. Штатная ситуация, которую тут же заметила диспетчер. Связь с лифтом была установлена, но после нескольких стандартных вопросов в трубке раздалось «Пожар!».

Пламя моментально охватило кабину с человеком внутри. К десятиэтажке немедленно прибыли более 40 пожарных. Людей эвакуировали из дома, а пламя потушили в считанные минуты. Только вот спасти парня не удалось. Лифт выгорел полностью. От жара кнопки управления попросту вытекли. Страшно представить, что испытал на себе юноша…

По предварительной информации, погибший в этом доме не проживал. Он спускался из квартиры на восьмом этаже, в которой происходила вечеринка со спиртным. Одна из версий – молодой человек закурил в лифте, тем самым спровоцировав пожар. Еще одна – пассажир начал раскачивать кабину, произошло короткое замыкание.

В компании, обслуживающей лифты в этом доме, утверждают, что никаких несправностей быть не могло, а действия диспетчера и механика были выполнены на 100% правильно. Кроме того, у них есть запись разговора с пассажиром, пока он еще мог отвечать.Они должны пролить свет на то, почему произошло возгорание и почему парень не смог спастись.