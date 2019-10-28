Бесконтактный секс: иллюзорная близость лишает молодых людей денег и уверенности в себе

Досадный случай произошел с 19-летним юношей, который очень хотел любви. Хотел настолько, что решил за нее заплатить. В интернете молодой человек нашел сайт с эскорт-услугами, позвонил по указанному телефону, и на другом конце провода администратор озвучил сумму: шесть с половиной тысяч рублей. Деньги вперед. В предвкушении парень перечислил сумму. После этого абонент исчез из зоны действия сети.

Когда молодой человек понял, что с ним сделали примерно то, что он планировал сделать с девушкой по вызову, он обратился в полицию. Рассказал все как на духу.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и пообещали найти виртуальных проституток, которые развели юношу.