2019-10-28T17:37:26+03:00
Иваново

Бесконтактный секс: иллюзорная близость лишает молодых людей денег и уверенности в себе

В Иванове фальшивые проститутки кинули 19-летнего парня на шесть с половиной тысяч рублей
Роман РЫЖИКОВ
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Организаторов бесконтактного борделя ищет полицияОрганизаторов бесконтактного борделя ищет полицияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Досадный случай произошел с 19-летним юношей, который очень хотел любви. Хотел настолько, что решил за нее заплатить. В интернете молодой человек нашел сайт с эскорт-услугами, позвонил по указанному телефону, и на другом конце провода администратор озвучил сумму: шесть с половиной тысяч рублей. Деньги вперед. В предвкушении парень перечислил сумму. После этого абонент исчез из зоны действия сети.

Когда молодой человек понял, что с ним сделали примерно то, что он планировал сделать с девушкой по вызову, он обратился в полицию. Рассказал все как на духу.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и пообещали найти виртуальных проституток, которые развели юношу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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