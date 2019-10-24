В Ярославской области может быть введен «тихий час»

В статью 12 Закона Ярославской области «Об административных правонарушениях» могут быть внесены изменения, касающиеся вопросов соблюдения тишины в дневное время.

- Обращения к депутатам о том, что из-за громкой музыки или ремонтных работ дети не могут уснуть днем, к нам, депутатам областной Думы, поступают регулярно. В Думе уже обсуждались вопросы, связанные с введением запрета на совершение действий, нарушающих покой в дневное время, - сказал председатель ярославского заксобрания Алексей Константинов. – Знаю также, что понятие «тихого часа» законодательно закреплено во многих регионах. Нельзя шуметь днем в Хабаровском и Алтайском крае, а также в Новосибирской, Нижегородской, Амурской и Московской областях.

Однако, прежде чем принимать такого рода решение, Алексей Константинов пообещал посоветоваться с ярославцами, услышать мнения заинтересованных сторон и учесть все замечания и предложения.

- Мы готовы к широкому обсуждению вопроса. Убежден, что документ, связанный с какими бы то ни было ограничениями, должен быть проработан самым тщательным образом и соответствовать всем нормам и требованиям, - пояснил председатель облдумы.

Все нюансы предстоящих изменений обсудят на круглом столе, который, предположительно, пройдет 31 октября. Там выслушают предложения о том, в какие дневные часы будет действовать ограничение, что именно является шумом, какой его уровень будет считаться нормой, за какой могут привлечь к ответственности и как именно накажут.

Сейчас, согласно статье 12 Закона Ярославской области «Об административных правонарушениях», запрещено шуметь в ночное время, а именно с 22.00 до 6.00. Летом, с 1 июня по 31 августа, громко себя вести разрешается до 23.00.

К действиям, нарушающим тишину и покой в ночное время, относятся громкая музыка от телевизоров, колонок и других устройств, игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, использование неисправной охранной сигнализации, а также несвоевременное ее отключение. Кроме того, ночью запрещено использование пиротехники и проведение ремонтных, строительных и разгрузочно-погрузочных работ.